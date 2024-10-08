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Осужденного в Израиле россиянина обвинили в убийстве советского спортсмена

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Обвинение в двух убийствах, совершенных в Петербурге в 2000-х годах, предъявили осужденному в Израиле Дмитрию Карлику, сообщает во вторник пресс-служба Главного следственного управления СКР по северной столице.

"Сотрудниками регионального ГСУ СКР была организована командировка в Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Карлику предъявлено обвинение в совершении убийства Сергея Максимова и Вячеслава Бордукова", - говорится в сообщении.

Петербургские следователи полагают, что Карлик, ныне отбывающий наказание за шесть убийств в Израиле, в 2000-х годах входил в организованную преступную группу под руководством петербургского предпринимателя Олега Каштело.

По версии следствия, в январе 2000 года Каштело организовал в северной столице убийство своего телохранителя Максимова. Карлик и Вадим Камалетдинов были привлечены как исполнители. Получив от Каштело пистолеты, автомобиль и информацию о местонахождении Максимова, они убили последнего в холле общежития на Сиреневом бульваре.

Кроме того, в СКР полагают, что 15 июня того же года Карлик и Камалетдинов под руководством Каштело напали на советского спортсмена, члена сборной СССР по тройному прыжку Вячеслава Бордукова, чтобы похитить автомобиль Audi A6. Бордуков в итоге был убит. Долгое время он числился пропавшим без вести, останки удалось обнаружить только в мае 2024 года.

Карлик скрылся от следствия, в связи с чем его объявили в розыск. Спустя годы его нашли в тюрьме Израиля, где он, по данным СМИ, отбывает шесть пожизненных сроков за убийства российских репатриантов. Камалетдинов также скрылся за границей и объявлен в розыск.

Как отметили в петербургском СКР, на допросе в качестве обвиняемого Карлик полностью признал вину в убийстве Максимова и Бордукова. Действия квалифицированы как убийство двух лиц, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем (пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ).

Соучредителя компании "Автомобильные стоянки Санкт-Петербурга" Каштело, также известного как соучредитель ночного клуба "Грибоедов", задержали и заключили под стражу в феврале 2024 года. По данным СК на июнь, коммерсанту инкриминируют восемь убийств, совершенных в Петербурге с 1990-х. Вместе с Каштело был задержан и его вероятный пособник Александр Сиваков.

Израиль Петербург СКР СССР
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