Уолл-стрит закрылась в плюсе

Nasdaq прибавил 1,5%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

Акции Honeywell International подорожали на 1,8% по итогам торгов на новостях о планах выделения в компанию с листингом в США бизнеса по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials). По данным источников The Wall Street Journal, стоимость Advanced Materials как самостоятельной компании может превышать $10 млрд.

Uber Technologies нарастила капитализацию на 2,1% после новостей о том, что компания даст пользователям возможность вызывать только электротакси.

Цена бумаг Alphabet Inc. повысилась на 0,9%. Дочерняя Google расширяет стратегическое партнерство c британским оператором мобильной связи Vodafone Group за счет десятилетней сделки на сумму более $1 млрд, включающей облачные технологии, кибербезопасность и ИИ-решения, а также рассматривает возможность подключения своих дата-центров к АЭС вслед за Microsoft и Amazon.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. увеличилась на 1,9%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в минувшем финквартале на 5,2%, но скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. При этом выручка неожиданно снизилась на 0,6%.

Котировки акций Thor Industries поднялись на 0,3%. Производитель "домов на колесах" повысил квартальные дивиденды на 4,2%.

Бумаги разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign Inc. подскочили на 6,6% на новостях об их предстоящем включении в индекс S&P MidCap 400.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox подешевел на рынке на 2,1% после сообщения "медведя" Hindenburg Research о том, что компания завышает пользовательские метрики.

Qualcomm Inc. потерял 0,4% капитализации. Аналитики KeyBanc ухудшили рекомендацию для акций одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи до "на уровне сектора" с "выше сектора".

Американские депозитарные расписки (ADR) китайских Bilibili Inc., NIO и Alibaba упали на 12,9%, 8,1% и 6,7% соответственно. Инвесторов разочаровало отсутствие новых стимулов со стороны властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало.

Рыночная стоимость Super Micro снизилась на 5% после скачка на 16% днем ранее после новостей о том, что компания установила за квартал более 100 тыс. графических процессоров с жидкостным охлаждением для дата-центров.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% и составил 42080,37 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,97% - до 5751,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил максимальные примерно за месяц 1,45% и составил 18282,92 пункта.