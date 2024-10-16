Мишустин назвал отношения с Монголией и КНР одним из приоритетов внешней политики РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия готова вместе с Китаем и Монголией работать для процветания стран, одним из приоритетов во внешней политике Москвы является укрепление дружественных отношений с Пекином и Улан-Батором - близкими соседями и стратегическими партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с Монголией - нашими близкими соседями и стратегическими партнерами - является одним из наших приоритетов во внешней политике государства. Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", - сказал Мишустин на трехсторонней встрече глав правительств Китая, России и Монголии.

Он выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встречи договоренности станут для этого надежной основой.

"Сейчас, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, одним из которых, как пример, считаем формат наших трехсторонних отношений. Уверен, что его сопряжение с развитием Евразийского экономического союза с реализацией китайского проекта "Один пояс - один путь" и монгольской концепции "Степной путь" отвечает нашим общим интересам", - сказал российский премьер.

Мишустин также отметил, что очень важно увязать воплощение этих идей с построением большого евразийского партнерства, с инициативой создания которого выступил президент России Владимир Путин.

Председатель правительства РФ напомнил, что Путин два года назад в Самарканде подчеркнул, что трехсторонний формат имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество, и обеспечивает высокую добавленную стоимость для всех трех сторон.

"За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", - отметил Мишустин.

"Дорожная карта" охватывает практически все сферы - политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, заметил он. "Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай-Монголия-Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", - сказал глава российского кабмина.

Круг тем, которые требуют обсуждения и координации, продолжил Мишустин, постоянно растет, в дополнение к контактам на уровне профильных ведомств в сентябре прошлого года в Москве прошли первые консультации по вопросам стратегической безопасности, а в июле в Астане состоялась встреча глав МИД.