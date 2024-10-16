Мишустин заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике

По его словам, Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В сфере транспорта, отметил Мишустин, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил российский премьер.

"Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что повестка встречи с китайским коллегой большая и содержательная.

В самом начале встречи Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпиню "самые добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина и от себя лично. "На следующей неделе наши лидеры встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани и мы, конечно, ждем нашего друга господина Си Цзиньпиня там", - сказал глава российского кабмина.