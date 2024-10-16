Поиск

Мишустин заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике

По его словам, Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", - сказал он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В сфере транспорта, отметил Мишустин, Москва и Пекин увеличивают грузоперевозки, занимаются повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе, создают новые международные транспортные коридоры. Особое внимание уделяется вопросам в области сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности России и Китая, добавил российский премьер.

"Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров", - сказал глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что повестка встречи с китайским коллегой большая и содержательная.

В самом начале встречи Мишустин передал председателю КНР Си Цзиньпиню "самые добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина и от себя лично. "На следующей неделе наши лидеры встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани и мы, конечно, ждем нашего друга господина Си Цзиньпиня там", - сказал глава российского кабмина.

Россия Михаил Мишустин КНР Ли Цян энергетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер израильской оппозиции призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявила, что Ливан запустил в сторону Израиля 50 снарядов

В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам

В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам

Число жертв конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане выросло до 2350 человек

Что произошло за день: вторник, 15 октября

Глава МИД Турции призвал к бойкоту Израиля

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });