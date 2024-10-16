В США после выборов представят план послевоенного обустройства Газы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти США после президентских выборов намерены обнародовать план по восстановлению сектора Газа, когда там кончатся боевые действия, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, госсекретарь Энтони Блинкен изучает послевоенный план для Газы, который основан на идеях Израиля и ОАЭ и который представят после выборов президента. Два источника издания в Госдепе уточнили, что "если Блинкен представит план, в нем будут как идеи Израиля и ОАЭ, так и идеи США, а целью будет заручиться более широким консенсусом в регионе".

По словам американских чиновников, в Госдепе не считают возможным добиться соглашения о прекращения огня и возвращении израильских заложников до конца работы администрации президента США Джо Байдена. В связи с этим проект переустройства Газы считается "планом Б" для начала выхода из конфликта. Представители США, Израиля и ОАЭ обсуждали различные идеи для него в течение месяцев.

В соответствии с этим проектом, в Газе развернут временную международную миссию, которая займется раздачей гуманитарной помощи, наведением порядка, созданием основы для будущей власти. ОАЭ при этом предложили направить своих военных для этой миссии. Однако ОАЭ обусловили своим участием разрешение на миссию от Палестинской национальной администрации (ПНА) после проведения необходимых для ПНА реформ и избрания независимого премьера.

В действительности, по данным Axios, ОАЭ хочет лишить значения в Газе главу ПНА Махмуда Аббаса и палестинского премьера Мухаммеда Мустафы, которого считают близким к Аббасу. Также Абу-Даби желает, чтобы план основывался на принципе "двух государств для двух народов". В свою очередь израильские собеседники портала отметили, что премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху понравились многие предложения ОАЭ. Однако он отверг принцип "двух государств для двух народов" и участие ПНА в жизни сектора Газа.

Дискуссии по поводу плана оживились за последние недели. Но основной темой для разногласий ОАЭ и Израиля остается роль ПНА. Абу-Даби хочет назначение премьера, который помог бы с переходным периодом в Газе. Израильская сторона, в свой черед, готова говорить о роли ПНА лишь в долгосрочной перспективе.

"Мы не поддержим план без роли в нем ПНА в Газе. То, какова будет роль, все еще предмет обсуждений", - прояснил позицию США один из собеседников Axios в Госдепе.

По словам американских источников, план стал очень сложным вопросом для Госдепа, вызвал ожесточенные споры между советниками Блинкена, а также иногда между Блинкеном и высокопоставленными дипломатами США. Многие в Белом доме и Госдепе опасаются, что план в итоге фактически исключит из процесса ПНА, чего добиваются Израиль и ОАЭ. Некоторые сотрудники Госдепа полагают, что проект играет на руку лишь Нетаньяху, и что его отвергнут палестинцы.

Высокопоставленный представитель ПНА заявил Axios, что ПНА очень настороженно относится к плану, составляемому Израилю и ОАЭ, и не верит в его поддержку в регионе. "Игры с самоуправлением в Газе очень опасны. Любая ошибка может убить палестинский национальный проект", - сказал он. Источник пояснил, что любое палестинское лицо, которое будет управлять Газой, независимо от ПНА или не после достижения национального консенсуса по поводу его кандидатуры, не будет иметь никакой легитимности.