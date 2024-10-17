Украина и Ближний Восток будут в центре внимания саммита ЕС 17-18 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет 17-18 октября будет обсуждать в Брюсселе Украину, Ближний Восток, миграцию, конкурентоспособность ЕС и текущую международную проблематику.

Ожидается, что после традиционного выступления главы Европарламента Роберты Метсолы перед лидерами ЕС основная часть заседания начнется с обсуждения Украины.

"Я пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий (...) и представить его план победы", - сообщил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель в сети X.

Как заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя их с повесткой европейской встречи на высшем уровне, главная цель дискуссии по Украине - "подтвердить обязательства по поддержке" Киева и поставить больше оружия.

Источник также сказал, что будет идти речь о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в $50 млрд. По его словам, есть согласие государств-членов по этому займу, и в ближайшие недели должна завершиться соответствующая процедура принятия официального решения о выделении денег.

Обсуждение затронет использование чрезвычайных доходов от замороженных активов России для покрытия этого кредита, следует из опубликованных к заседанию Евросовета материалов.

Что касается военной поддержки Киева, лидеры ЕС рассмотрят ситуацию с "поставкой систем ПВО, боеприпасов и ракет". Будут обсуждаться меры помощи через Европейский фонд мира и двусторонняя помощь от государств-членов ЕС.

Руководители стран ЕС и европейских институтов обменяются мнениями о том, "как помочь Украине подготовиться к зиме и последующему периоду", укрепить украинский энергетический сектор и ее критически важную инфраструктуру.

Среди прочего главы государств и правительств будут говорить об "усилении давления на Россию, в том числе путем обеспечения полной и эффективной реализации санкций и посредством дальнейших мер по противодействию их обходу".

Лидеры ЕС обсудят последние события на Ближнем Востоке, в частности, "критическую эскалацию насилия в регионе".

Мишель в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС написал: "Немедленное прекращение огня и освобождение заложников остаются главными приоритетами. Европейский совет должен решительно добиваться деэскалации и настаивать на соблюдении международного и гуманитарного права".

Он указал также на "безответственность и неприемлемость" недавних атак Израиля против миротворцев ООН в Южном Ливане, чья безопасность, как и гуманитарных работников, должна быть защищена.

Согласно материалам к заседанию Евросовета, ожидается, что участники встречи также обсудят эскалацию на Западном берегу Иордана после последней военной операции, рост насилия со стороны экстремистски настроенных израильских поселенцев и расширение незаконных поселений, а также ситуацию с безопасностью в Красном море.

Выступивший перед журналистами высокопоставленный функционер ЕС назвал пункт повестки саммита о миграции "самой чувствительной дискуссией", "самой сложной частью заседания" в связи с разными точками зрения государств-членов на урегулирование этой проблемы. Европейский чиновник даже допустил, что заключения лидеров по данному вопросу на этот раз не будет.

При этом в Брюсселе заявили об ожидаемом углубленном обсуждении миграции в плане внешних действий союза, усиления контроля за внешними границами ЕС, увеличения и ускорения возвратов нелегальных мигрантов, борьбы с их использованием в политических целях и против торговли людьми и контрабанды.

На специальном заседании Европейского совета 17-18 апреля 2024 года лидеры ЕС согласились с необходимостью нового соглашения о конкурентоспособности и наметили некоторые средства для его достижения. На нынешнем саммите планируется "оценить прогресс в повышении конкурентоспособности Европейского союза".

В повестке саммита заявлено рассмотрение событий в Грузии, Молдавии, Венесуэле и Судане. В своем приглашении лидерам ЕС Мишель написал, что Молдавия и Грузия "переживают решающий момент для своего европейского пути".

В отличие от многих других подобных встреч, начинавшихся к вечеру, саммит 17-18 октября стартует утром. В связи с чем источники в Брюсселе не исключают возможность его проведения за один день, по их словам, все будет зависеть от продолжительности дискуссий.