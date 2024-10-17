Глава Башкирии сообщил Путину о реализации мер по адаптации участников СВО в мирной жизни

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, завершая рабочую поездку в Башкортостан, провёл в четверг рабочую встречу с главой региона Радием Хабировым.

В ходе встречи Хабиров сообщил, что власти Башкирии реализуют комплекс мер по поддержке и адаптации участников СВО в мирной жизни региона.

"Одной из главных задач для нас является реабилитация и вхождение ребят, которые отвоевали, в нашу мирную гражданскую жизнь. Некоторые из них уже избраны депутатами наших муниципальных районов и округов. Есть военнослужащие, которые являются председателями сельских советов. Их лучшие качества нужны для созидания в нашей мирной жизни. Эту работу мы продолжим", - сказал он.

Хабиров подчеркнул, что "главной задачей является поддержка специальной военной операции, все заточено под это".

"В плане реабилитации тех ребят, которые получили ранения и увечья, работа у нас тоже налажена. У нас есть предприятия, которые выпускают реабилитационное оборудование. Мы утвердили программу по субсидированию таких предприятий", - сказал глава Башкирии.

На меры поддержки участников СВО в 2023 году направлено свыше 5 млрд рублей, в 2024 году планируется выделить более 7,5 млрд рублей.