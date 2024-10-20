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Корабли Ирана, России, Омана отрабатывают на учениях тушение пожара на судах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Корабли Иран, России и Омана проводят совместные учения "IMEX 2024" в иранских водах, сообщает в воскресенье Mehr.

"Представитель "IMEX 2024" контр-адмирал Мустафа Таджеддини заявил, что на военных играх участники отрабатывают тушение пожара на судах, поисковые операции, предотвращение разлива нефти, контроль над такой ситуацией и контрмеры", - информирует агентство.

За учениями следят наблюдатели из РФ, Саудовской Аравии, Таиланда, Пакистана, Катара, Омана, Бангладеш и Индии с борта иранского фрегата "Джамаран".

Mehr напоминает, что учения нацелены на укрепление коллективной безопасности в регионе и на развитие многостороннего сотрудничества. Также "IMEX 2024" служат для Ирана способом демонстрации потенциала ВМС и расширения сотрудничества с другими странами для поддержания безопасности в Индийском океане.

В минувшую пятницу сообщалось, что корабли России и Омана прибыли в иранский город Бендер-Аббас на берегу Персидского залива для участия в совместных с Ираном морских учениях "IMEX 2024". Маневры были запланированы в рамках Военно-морского симпозиума стран Индийского океана - структуры, координирующей деятельность государств региона в сфере безопасности.

Иран Россия Оман IMEX 2024 Персидский залив Индийский океан
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