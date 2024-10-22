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Блинкен и Нетаньяху обсудили необходимость сдерживания Ирана

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на встрече говорили о противостоянии действиям Ирана на Ближнем Востоке, сообщили в госдепе.

"Они обсудили необходимость сдерживания дальнейшей региональной агрессии со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэтью Миллера.

Кроме того, Блинкен и Нетаньяху обсудили конфликт Израиля и ливанского шиитского движения "Хезболла" и "продолжающиеся усилия по достижению дипломатического урегулирования на израильско-ливанской границе, которое (...) позволило бы гражданским лицам по обе стороны границы вернуться в свои дома".

Блинкен также призвал Израиль предпринять дополнительные шаги для увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и для гарантий того, чтобы "помощь доходила до мирных граждан по всей Газе".

В свою очередь The Times of Israel сообщает со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, что на переговорах речь шла об "основах управления" сектором Газа после окончания там боевых действий. Однако в заявлении не упоминаются детали того, как могли бы выглядеть новые органы власти в анклаве.

Также Нетаньяху рассказал о ходе военных кампаний Армии обороны Израиля в секторе Газа и в Ливане. Премьер отметил, что гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара может оказать положительный эффект на процесс возвращения заложников и выполнение других военных целей Израиля.

Кроме того, по данным The Times of Israel, Нетаньяху призвал США и Израиль вместе противостоять Тегерану и поблагодарил Блинкена за помощь США в борьбе с "проиранскими силами".

Биньямин Нетаньяху Израиль Энтони Блинкен США Иран
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