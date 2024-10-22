Байден отметил готовность США поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что Ереван и Баку добились устойчивого прогресса в финализации мирного соглашения, он заявил о готовности поддержать документ.

"Я хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое, наконец, положит конец многовековому конфликту. Мирное соглашение, которое гарантирует единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, не только обеспечит безопасность и стабильность для армянского народа. Оно преобразит весь регион Южного Кавказа", - заявил президент США. Его цитирует пресс-служба правительства Армении.

В письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну, которое передал специальный помощник президента США, директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер, Байден заявил, что "рад видеть, что Армения и Азербайджан добились устойчивого прогресса в финализации мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими двумя странами".

"Как и вы, моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил своего старшего директора по европейским делам Майкла Карпентера проинформировать вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и хотим получить ваши отзывы о дискуссиях с Азербайджаном", - отметил Байден.

По его словам, "сейчас самое время подтвердить приверженность Уставу ООН и его основополагающим принципам мира". "Более светлое будущее уже в пределах досягаемости, и я с нетерпением жду возможности работы с вами, чтобы не упустить его", - написал Байден.