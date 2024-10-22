Поиск

Байден отметил готовность США поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

Байден отметил готовность США поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что Ереван и Баку добились устойчивого прогресса в финализации мирного соглашения, он заявил о готовности поддержать документ.

"Я хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое, наконец, положит конец многовековому конфликту. Мирное соглашение, которое гарантирует единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, не только обеспечит безопасность и стабильность для армянского народа. Оно преобразит весь регион Южного Кавказа", - заявил президент США. Его цитирует пресс-служба правительства Армении.

В письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну, которое передал специальный помощник президента США, директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер, Байден заявил, что "рад видеть, что Армения и Азербайджан добились устойчивого прогресса в финализации мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими двумя странами".

"Как и вы, моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил своего старшего директора по европейским делам Майкла Карпентера проинформировать вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, и хотим получить ваши отзывы о дискуссиях с Азербайджаном", - отметил Байден.

По его словам, "сейчас самое время подтвердить приверженность Уставу ООН и его основополагающим принципам мира". "Более светлое будущее уже в пределах досягаемости, и я с нетерпением жду возможности работы с вами, чтобы не упустить его", - написал Байден.

США Джо Байден Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На большей части Кубы восстановлено прерванное на прошлой неделе энергоснабжение

РФ проверяет данные о возможной гибели россиян при крушении самолета в Судане

"Роскосмос" зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });