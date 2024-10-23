Министр обороны РФ прибыл в Минск на совместную коллегию военных ведомств

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщает Минобороны России.

"В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства", - сказано в сообщении.

"Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год", - информирует министерство обороны РФ.

Со своей стороны в пресс-службе белорусского министерства обороны сообщили, что это первое заседание в очном формате на территории Белоруссии с 2018 года.