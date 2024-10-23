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Президент Ирана взял под личный контроль реализацию договоренностей с Россией

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что взял под личный контроль реализацию договоренностей с Россией.

"В Ашхабаде у нас была очень хорошая встреча. Были достигнуты определенные договоренности. Я взял под личный контроль реализацию определенных договоренностей", - сказал Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я поговорил с коллегами, министрами, чтобы и на этой встрече (в Казани) финализировать все, что осталось от прошлого правительства. Я займусь лично этим, чтобы все договоренности, документы, как можно скорее были подписаны", - подчеркнул он.

Масуд Пезешкиан Казань Иран
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