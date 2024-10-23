Си Цзиньпин заявил о стремлении КНР к развитию связей с Ираном независимо от мировой обстановки

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китай при любом развитии событий на мировой арене намерен развивать сотрудничество с Тегераном, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с иранским президентом Масудом Пезешкианом "на полях" саммита БРИКС в Казани.

Китайские государственные СМИ передают, что Си Цзиньпин назвал Иран "хорошим другом и партнером Китая" и отметил особую важность китайско-иранских отношений в то время, "как невиданные за столетия трансформации мира набирают обороты". Он сказал, что Пекин поддерживает Тегеран в его стремлении защитить свой суверенитет.

Китайский лидер пояснил, что развитие связей с Ираном также позволит "еще больше возвысить влияние и голос Глобального Юга" и придать мировому развитию более конструктивное направление.

Также лидеры обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке. Председатель КНР выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в регионе и подчеркнул, что скорейшее прекращения огня в секторе Газа - ключевое требование для стабилизации ситуации. По его словам, мировое сообщество должно работать над тем, чтобы все причастные исполняли положения резолюций СБ ООН и не способствовали росту напряженности.