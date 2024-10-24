Правительство рассмотрит поправки направленные на оптимизацию выдачи лицензий

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит поправки в законодательство, направленные на закрепление на постоянной основе результатов эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования, сообщила пресс-служба кабинет министров.

"Законопроект направлен на сокращение сроков предоставления государственных услуг и перечня представляемых заявителем документов, оптимизацию и автоматизацию процессов подачи, приема, рассмотрения заявлений о предоставлении разрешений и лицензий, переход на реестровую модель учета результатов предоставления государственных услуг", - говорится в сообщении.

В повестке дня также рассмотрение поправок в законы "О государственной социальной помощи" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", информирует пресс-служба.

Так, поправки в закон "О государственной социальной помощи" направлены на реализацию возможности передачи Фонду пенсионного и социального страхования РФ полномочий по установлению и выплате региональных социальных доплат к пенсии.

В свою очередь изменения в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" позволят привести в соответствие с позицией Конституционного суда законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении Минтруду России ассигнований для направления в 2024 году межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Поправки в закон "Об отходах производства и потребления", которые также предстоит обсудить участникам заседания, направлены "на снижение числа территорий, загрязненных твердыми коммунальными отходами, уточнение полномочий субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в части выявления и ликвидации таких территорий, а также на обеспечение ликвидационных мероприятий необходимым финансированием", отмечается в сообщении правительственной пресс-службы.