Законопроект об оптимизации лицензирования и разрешительной деятельности принят в I чтении

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает сроки предоставления государственных услуг в сфере лицензирования и разрешительной деятельности, а также уменьшает объем документов, которые необходимо предоставлять заявителям.

Законопроект № 751791-8 в октябре внесло в парламент правительство.

Законопроект предлагает применять федеральную систему идентификации (ЕСИА) для проверки полномочий физических лиц, представляющих интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также планируется использовать мобильное приложение "Госключ" для подписания заявлений о предоставлении государственных услуг с применением усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Уточняется список мероприятий, которые проводятся на этапе строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Сокращается с 30 до 15 дней срок рассмотрения антимонопольным органом ходатайств об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, и принятия решения по результатам рассмотрения такого ходатайства.

С 1 марта 2026 года исключается необходимость предоставлять нотариальные копии учредительных документов российских юридических лиц в антимонопольный орган одновременно с ходатайством или уведомлением об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю.