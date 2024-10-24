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США предложили странам G7 санкции в отношении палладия и титана из РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - США просят государства G7 рассмотреть вопрос о санкциях в отношении российского палладия и титана, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника агентства, США попросили союзников по "Большой семерке" рассмотреть возможность введения санкций в отношении российского палладия и титана во время встречи заместителей министров финансов стран G7 во вторник в Вашингтоне.

Как отмечает агентство, страны Евросоюза с осторожностью относятся к прекращению поставок этих металлов, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить свои собственные цепочки поставок.

Bloomberg подчеркивает, что для Европейского союза поставки обоих металлов из России имеют решающее значение. Особенно это относится к титану, который используется в авиации.

Евросоюз G7 США
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