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Утренняя мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитные бури на Земле

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Выброс плазмы после вспышки класса Х на Солнце в четверг может вызвать магнитную бурю на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"По данным, поступившим с космических коронографов, выброс массы, произошедший после сегодняшней вспышки высшего балла, имеет компоненты, направленные к планете", - говорится в сообщении, размещённом на сайте лаборатории.

"Математический прогноз по времени прихода солнечных масс и примерной силе удара появится до конца текущих суток. На данный момент максимальные риски предварительно выставлены на середину дня субботы", - сообщили ученые.

По данным Института прикладной геофизики им. Федорова, солнечная вспышка класса Х3.3 была зафиксирована в четверг в 06:57 по московскому времени и продолжалась 44 минуты. Также в четверг на Солнце в 13:29 по Москве была зарегистрирована вспышка класса М продолжительностью 12 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Солнце Земля РАН
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