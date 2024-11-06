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Ученые 6 ноября зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Мощная вспышка класса Х и шесть сильных вспышек класса М зафиксированы на Солнце в среду 6 ноября, сообщает сайт Института прикладной геофизики имени Федорова.

"6 ноября в 16:40 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13) зарегистрирована вспышка X2.4 продолжительностью 32 минуты", - сказано в сообщении.

Также были зарегистрированы шесть вспышек класса М, четыре из которых сопровождались нарушением коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Солнце Институт имени Федорова
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