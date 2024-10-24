В Боливии поддержали предложения БРИКС, направленные на рост развивающихся стран

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Боливия выступает в поддержку предложений группы БРИКС, которые касаются дальнейшего роста развивающихся стран, заявил в четверг в Казани президент страны Луис Арсе.

"Наше присутствие сегодня здесь лишь подчеркивает близость позиций Боливии предложениям и соглашениям, с которыми выступают страны БРИКС. Особенно это касается реформ, необходимых для будущего роста развивающихся стран", - цитирует слова Арсе боливийское агентство ABI.

"Боливия твердо верит в возможность региональной и глобальной интеграции как эффективного средства для совместного развития, общего видения, касающегося глобального управления, и это еще больше приближает нас к группе БРИКС", - отметил он.

Арсе отметил, что боливийские власти выступают за укрепление Нового банка развития -ключевой структуры для финансирования проектов в развивающихся странах, таких как Боливия.

"Общемировые вызовы и многофакторный кризис капитализма, с которыми мы сейчас сталкиваемся, требуют единых совместных усилий большинства стран глобального юга", - подчеркнул президент Боливии.

Он также высказался за реформирование таких структур, как СБ ООН, Всемирного банка и МВФ. По мнению Арсе, им следует приспосабливаться к реальности на справедливых условиях, единообразно прислушиваясь ко всем требованиям и принимая во внимание мнения новых силовых субъектов", - сказал глава боливийского государства.

Арсе прибыл в Казань накануне. Ожидается, что в четверг состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, основными темами которой ABI называет вопросы ядерных технологий, климатических проблем, сотрудничества в сфере образования, контрактов, связанных с разработкой лития. А также дальнейшего сближения Боливии с группой БРИКС.