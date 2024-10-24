Для принятия Венесуэлы в БРИКС нужен консенсус

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Принятие Венесуэлы в состав БРИКС возможно только при достижении консенсуса членов объединения, заявил на пресс-конференции в Казани президент Владимир Путин. Его спросили, может ли Венесуэла присоединиться к объединению против воли Бразилии.

"Что касается принятия Венесуэлы либо любого другого государства в состав БРИКС, то это возможно только при консенсусе. У нас существует правило: для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС, нужно согласие всех участников этого объединения. Без этого сделать подобный шаг невозможно", - ответил он.

Путин выразил надежду, что Венесуэла и Бразилия смогут разобраться в своих двусторонних отношениях. "Я знаю президента (Бразилии - ИФ) Лулу как порядочного и честного человека. Уверен, что он именно с позиций объективного характера будет подходить к этой ситуации", - сказал Путин.

"Он меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что ситуация будет выравниваться", - добавил президент.

Он отметил, что у России расходятся позиции с Бразилией по вопросам, касающимся Венесуэлы. "По поводу оценки Бразилии того, что происходит в Венесуэле. Мы знаем эти оценки. У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросу Венесуэлы. Я говорю об этом открыто. Мы говорили вчера по телефону с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, дружеские отношения", - сказал глава российского государства.

"Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно. Он сформировал правительство. Мы желаем успеха его правительству и венесуэльскому народу", - добавил Путин.