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Путин проведет встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

"Будет встреча с (президентом Республики Сербской Милорадом) Додиком", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента на саммите.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что встреча с Додиком завершает серию двусторонних переговоров Путина на саммите БРИКС.

БРИКС Владимир Путин Республика Сербская Милорад Додик
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