Путин проведет встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

"Будет встреча с (президентом Республики Сербской Милорадом) Додиком", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента на саммите.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что встреча с Додиком завершает серию двусторонних переговоров Путина на саммите БРИКС.