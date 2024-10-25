Глава МИД Саудовской Аравии подтвердил готовность сотрудничать со странами БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердил приверженность королевства дальнейшему расширению партнерских отношений со странами БРИКС и укреплению сотрудничества в целом ряде областей.

"Королевство продолжит укреплять свои партнерские отношения с группой БРИКС и расширять горизонты сотрудничества во всех областях, стремясь достичь развития и процветания на международном уровне", - заявил он в своем выступлении.

Глава саудовского МИД выразил благодарность за теплый прием и отметил растущие связи между Саудовской Аравией и странами БРИКС.

"Объем двусторонней торговли со странами БРИКС превысил $196 млрд в 2023 году, что составляет 37% от общего объема внешней торговли Королевства", - отметил Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии возглавил делегацию королевства на саммите стран БРИКС от имени короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.