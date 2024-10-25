Путин сообщил о предложении Эрдогана продолжить контакты по судоходству в Черном море

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган возобновил предложения по продолжению контактов с Киевом, связанных с судоходством в Черном море, и по другим темам.

"Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вчера, в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам", - сказал Путин в интервью программе "60 минут" ("Россия 1", ВГТРК).

По словам президента РФ, он еще не успел ознакомиться с этими материалами турецкой стороны.

"Посмотрим, мы никогда не отказывались от этого. Просто мы всегда исходили из того, что при любых договоренностях должны соблюдаться российские интересы", - отметил он.

"Когда мы соглашались, еще раз это хочу повторить, на продолжение контактов по этой теме, через день украинские партнеры вдруг заявляли о том, что они не готовы. Это было и раз, и два. Ну, в конце концов надо разобраться - они готовы или не готовы, к чему они готовы", - заявил Путин.

По его словам, детальное рассмотрение предложений, поступивших от турецкой стороны, требует времени.