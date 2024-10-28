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Израильские военные завершили рейд против ХАМАС в больнице на севере Газы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила о завершении рейда на севере сектора Газа на территории больницы "Камаль Адван", которая, по данным израильской разведки, служила командным пунктом террористической группировки ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Во время рейда израильские военные задержали десятки бойцов ХАМАС. Задержанных переправили в Израиль для допросов. Также во время боевых действий вокруг больничного комплекса удалось убить еще 20 боевиков.

В ЦАХАЛ отметили, что перед рейдом помогли пациентам и медперсоналу покинуть здание, обеспечили сохранность важнейшего оборудования. Также военные эвакуировали сотни гражданских лиц, укрывавшихся в больнице.

По данным ЦАХАЛ, в здании хранились деньги, вооружение и принадлежащие ХАМАС документы.

Ранее израильские военные приступили к операции в Джебалии на севере сектора Газа. В ходе эвакуации более 50 тысяч мирных жителей из этой зоны израильские военные задержали на КПП, где проверяли население, около 600 человек, связанных с ХАМАС.

Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ Камаль Адван
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