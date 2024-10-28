Байден досрочно проголосовал на президентских выборах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник досрочно проголосовал на выборах президента, сообщает телеканал CNBC.

Для голосования Байден посетил избирательный участок в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Именно в этом городе находится частная резиденция главы государства.

Байден отстоял очередь на входе в избирательный участок. Комментариев для журналистов он не делал.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Демократической партии является вице-президент США Камала Харрис, от Республиканской - экс-президент Дональд Трамп.