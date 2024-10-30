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Россия, Китай и Монголия создадут трехсторонний турмаршрут "Великий чайный путь"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Представители властей и турбизнеса России, Китая и Монголии обсудили в Улан-Удэ перспективы межгосударственного маршрута "Великий чайный путь", который повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"В столице Бурятии Улан-Удэ состоялось восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии. Участники встречи подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве в области туризма, уделив большое внимание проекту межгосударственного маршрута "Великий чайный путь", - говорится в сообщении.

Как пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, по итогам встречи принята концепция будущего маршрута, подготовленная туристическим сообществом трех стран в рамках бизнес-диалога "на полях" совещания.

"В этой работе приняли участие более 30 представителей бизнеса и регионов России, Монголии и Китая. Механизм ежегодных совещаний в таком формате является эффективным инструментом развития туризма между нашими странами. Уверен, что достигнутые договоренности послужат прочной основой для дальнейших практических действий по реализации совместных туристических продуктов и маршрутов", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили конкретные параметры маршрута - единый бренд, стандарты, географические рамки и наполнение.

"Проект по созданию межгосударственного туристического маршрута "Великий чайный путь" является ключевым в рамках трехстороннего сотрудничества в сфере туризма между Россией, Китаем и Монголией. Проект имеет важное значение с точки зрения стыковки транспортных коридоров ЕАЭС, монгольской программы "Степной путь" и китайской инициативы "Один пояс, один путь", - сообщила пресс-служба.

План совместных действий по созданию маршрута был подписан год назад на седьмом совещании в Ухане (Китай). Следующая встреча руководителей туризма трех стран состоится в 2025 году в Монголии.

Маршрут "Великий чайный путь" включает российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург.

Минэкономразвития РФ Монголия Улан-Удэ Китай Великий чайный путь
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