ЕАЭС и Монголия согласовали позиции для временного соглашения о свободной торговле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголия согласовали остававшиеся вопросы по проекту временного торгового соглашения о свободной торговле.

Об том сообщила пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) после встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с первым заместителем премьер-министра Монголии, министром экономического развития, членом Великого государственного хурала Гантумуром Лувсаннямыном.

"Мы провели результативные переговоры, в ходе которых детальным образом обсудили все остававшиеся вопросы по проекту временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Подтверждаем свою нацеленность на дальнейшее развитие взаимодействия с Монголией как ближайшим соседом и дружественной страной, с которой у нас традиционно складываются теплые отношения", - прокомментировал Слепнев.

Переговоры о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией проводятся в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2024 года. Ранее сообщалось, что временное соглашение о зоне свободной торговли с Монголией будет рассчитано на 3 года и затронет 375 товарных позиций с каждой стороны, в отношении которых будут снижены таможенные пошлины.