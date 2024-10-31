Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 0,6%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.

Акции Advanced Micro Devices подешевели на 10,6% по итогам торгов. Чистая прибыль производителя микрочипов в июле-сентябре выросла в 2,6 раза, выручка - на 18% и превзошла ожидания, но инвесторов разочаровал его прогноз на текущий квартал.

Chipotle Mexican Grill потеряла 7,9% капитализации. Сеть ресторанов увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 24%, выручку - на 13%, однако последний показатель не оправдал прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Caterpillar снизилась на 2,1%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в прошлом квартале снизил чистую прибыль на 11,8%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций Estee Lauder Cos. опустились на 1,8% после новостей о назначении исполнительного президента группы Стефана де Ла Фавери на пост главного исполнительного директора со следующего года вместо Фабрицио Фреды, который возглавляет производителя косметики и парфюмерии с 2009 года и объявил о своем предстоящем уходе ранее в этом году. Таким образом, компания подтвердила информацию из опубликованного на этой неделе материала WSJ.

Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro Computer Inc. (SMCI) сократил капитализацию на 32,7% после новостей, что EY прекращает быть его аудитором.

Акции Alphabet Inc. подорожали на 2,8%. Холдинговая компания Google в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 34%, выручку - на 15%, причем оба показатели превзошли ожидания рынка.

Visa Inc. прибавила 2,9% капитализации. Оператор крупнейшей в США платежной системы в минувшем финквартале нарастил чистую прибыль на 14%, а выручка и скорректированная прибыль оказались выше прогнозов аналитиков.

Бумаги Reddit Inc., владельца одноименного интернет-портала, взлетели в цене на 42%. Компания в июле-сентябре зафиксировала выручку значительно выше консенсус-прогноза и впервые с мартовского IPO получила чистую прибыль.

Рыночная стоимость Snap Inc. подскочила на 15,9%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток на акцию до 9 центов с 23 центов годом ранее, лучше ожиданий. Выручка выросла на 15%, до $1,37 млрд, и также превзошла прогноз. Кроме того, компания анонсировала обратный выкуп акций на сумму до $500 млн.

Прибыль без учета разовых факторов и выручка Humana Inc. в июле-сентябре с запасом превзошли ожидания рынка, и страховщик улучшил собственный прогноз. Цена его бумаг выросла на 3,3%, несмотря на падение чистой прибыли на 42%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 42141,54 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,33% - до 5813,67 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,56% и составил 18607,93 пункта.