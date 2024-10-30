Еврокомиссия назвала действия властей Грузии препятствием для вступления в ЕС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в своем ежегодном докладе о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС заявила, что процесс вступления Грузии в Евросоюз "фактически остановлен из-за действий грузинского правительства".

"Хотя в декабре 2023 года Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата, процесс ее вступления в ЕС был фактически остановлен из-за действий, предпринятых правительством Грузии с весны 2024 года", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в среду.

В Брюсселе отмечают, что, "недостатки, включают в себя, в частности, недавние законодательные поправки к избирательному процессу".

Еврокомиссия полагает, что Грузии требуется "всеобъемлющая избирательная реформа, которая уже подчеркивалась в прошлых ключевых рекомендациях".

ЕК утвердила в среду свой ежегодный "пакет по расширению" - отчет, в котором подробно оценивается "состояние дел и прогресс", достигнутый Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Косово, Молдавией, Северной Македонией, Сербией, Турцией, Украиной и Черногорией, на их пути к вступлению в ЕС.