Северная Корея подтвердила пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Сеул осудил запуск и пообещал ввести новые санкции

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян подтвердил проведение в четверг утром испытания межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

"В четверг ракетное управление КНДР провело очень важное испытание. Испытательный пуск, проведенный по приказу главы государства КНДР, обновил последние данные о стратегическом ракетном потенциале КНДР и продемонстрировал современность и надежность ее самого мощного в мире стратегического средства сдерживания", - цитирует ЦТАК заявление представителя Минобороны КНДР.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты демонстрацией "воли страны к противодействию противникам".

"Испытательный огонь является надлежащей военной акцией, которая полностью отвечает цели информирования противников, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и представляли угрозу безопасности нашей Республики, о нашей готовности к противодействию, а также представляет собой необходимый процесс в ходе постоянного развития нашего государства ", - цитирует агентство Ким Чен Ына.

Он подчеркнул, что "КНДР никогда не изменит линии на укрепление своих ядерных сил".

"Ситуация с безопасностью в нашем государстве и постоянно обостряющиеся потенциальные угрозы и вызовы требуют от нас дальнейшего укрепления наших современных стратегических ударных сил и более совершенного реагирования наших ядерных сил. Я подтверждаю, что КНДР никогда не изменит своей линии на укрепление своих ядерных сил", - заявил северокорейский лидер.

Тем временем Южная Корея сообщила, что введет новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на пуск МБР.

Как пишет "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента Юн Сок Еля, решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности, состоявшемся вскоре после того, как южнокорейские военные зафиксировали пуск ракеты из района Пхеньяна утром в четверг.

"В ответ на провокацию Северной Кореи Совет национальной безопасности принял решение ввести новые односторонние санкции", - говорится в пресс-релизе администрации южнокорейского президента.

Отмечается, что Сеул будет тесно сотрудничать с дружественными странами и ООН для обеспечения более эффективного применения существующих международных санкций против КНДР.

Президент Южной Кореи распорядился дать "решительный ответ" на провокации Пхеньяна и "тщательно подготовиться к тому, чтобы Северная Корея не смогла спланировать неожиданную провокацию".

Постоянные члены Совета нацбезопасности Южной Кореи "решительно осудили" провокации Севера как серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Как сообщили ранее южнокорейские военные, КНДР в четверг утром запустила в сторону Японского моря, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории. Ракета упала за пределами Исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Окусири близ Хоккайдо, заявили в Минобороны страны.