Рубль утром чуть дешевеет в паре с юанем, несмотря на дорожающую нефть

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на уверенный рост цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5775 руб. (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $74,05 за баррель, что на 1,7% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,85% до $70,53 за баррель.

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг Axios со ссылкой на источники.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.