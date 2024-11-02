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Казахстан планирует запуск упрощенного режима перевозок по Северному транспортному коридору в I кв. 2025 г.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии и запуск этой части маршрута в первом квартале 2025 года, сообщила в субботу пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Переход на цифровые технологии для создания единого транспортного пространства в ЕАЭС обсудили представители профильных ведомств на заседании консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре. Заседание прошло 1 ноября под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "представители Республики Казахстан презентовали проект "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок в регионе Центральной Азии, Транскаспийского маршрута и стран Закавказья, который запущен в мае этого года по маршруту Китай - Казахстан - Узбекистан (Южный транспортный коридор)".

Проект позволяет в автоматическом режиме осуществлять администрирование контейнерных перевозок железнодорожным транспортом по маршрутам из Китая в Центральную Азию и Европу через пункт пропуска Алтынколь на казахстанско-китайской границе. Он реализуется при участии Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана и национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги).

"В первом квартале 2025 года проект планируется запустить по маршруту Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия (Северный транспортный коридор). Участники заседания высказали пожелание разработчикам цифровой платформы провести оценку возможности масштабирования проекта на автомобильные перевозки в рамках ЕАЭС", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, были рассмотрены вопросы гармонизации законодательства стран ЕАЭС в области гражданской авиации, инфраструктурного развития, участия государств-членов в многосторонних соглашениях о перевозках по международным транспортным коридорам, возможности участия третьих стран в реализации приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта стран "пятерки".

Члены Консультативного комитета также обсудили важность исполнения "дорожной карты" по реализации основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики в ЕАЭС на 2024-2026 годы. Министр ЕЭК отметил, что по поручению глав правительств государствам-членам и Комиссии необходимо до 1 февраля следующего года провести согласование дополнительных мероприятий "дорожной карты".

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