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Экс-президент Молдавии Додон считает, что власти сфальсифицировали итоги выборов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что власти сфальсифицировали выборы главы государства и оппозиция обратится в Конституционный суд по поводу допущенных нарушений.

"В последующие дни социалисты обратятся в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на этих президентских выборах, которые были зафиксированы, в том числе, международными наблюдателями. Власть сфальсифицировала выборы и неизбежно заплатит политически и юридически за эти фальсификации", - написал Додон во вторник в своем аккаунте в соцсетях.

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По мнению лидера ПСРМ, "кандидат социалистов Александр Стояногло является президентом, избранным большинством граждан, живущих здесь, в республике Молдова".

"Он избранный в стране президент. В то время как Майя Санду одержала победу только в цифрах и только при поддержке извне. Она избранница диаспоры, отвергнутая гражданами, которые непосредственно жили и страдали все четыре года под её руководством", - отметил Додон.

По его словам, "Санду добилась насильственного результата посредством злоупотреблений, нарушений, угроз, запугивания и диктаторского использования государственных ресурсов и учреждений". "Этот результат ставит под сомнение легитимность Майи Санду как президента. Она займёт эту должность, не будучи избранной жителями республики Молдова", - подчеркнул Додон.

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"На этих выборах, - продолжил он, - граждане показали, что PAS (правящая партия "Действие и солидарность") более не имеет широкой поддержки дома, а это значит, что после парламентских выборах 2025 года власть в Республике Молдова будет другой".

Как сообщалось, согласно объявленным результатам второго тура президентских выборов 3 ноября, Майя Санду получила 55,33% голосов избирателей, а бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, который баллотировался от ПСРМ, - 44,67 % голосов. Санду одержала победу благодаря массовому голосованию граждан Молдавии на избирательных участках за рубежом, где за нее проголосовало 83% избирателей из почти 300 тыс. граждан, принявших участие в голосовании. На участках в Молдавии Санду получила 48,81% голосов против 51,19% у Стояногло.

Молдавия Игорь Додон Майя Санду Александр Стояногло
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