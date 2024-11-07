Премьер Японии Исиба и Трамп договорились о проведении встречи в ближайшее время

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом договорился о проведении встречи с ним в ближайшее время, сообщают японские СМИ.

После разговора с Трампом Исиба заявил журналистам, что вместе они будут работать над укреплением двустороннего альянса.

Он также отметил, что у него сложилось впечатление, что "Трамп "дружелюбный" человек, с которым "я могу говорить честно".

В свою очередь, телеканал NHK сообщает, что правительство Японии начало подготовку к встрече премьер-министра с Трампом.

Как отмечает телеканал, японские правительственные чиновники считают, что отношения Японии и США являются прочными и могут выдержать смену власти.