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В Белоруссии начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в четверг стартовал сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты республики, сообщили в Центризбиркоме страны.

"Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах (в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами), а также по месту жительства, работы (службы) избирателей. Член инициативной группы должен иметь при себе соответствующее удостоверение и документ с фотографией, подтверждающий его личность", - проинформировали в ЦИК.

Зарегистрированным инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей для выдвижения кандидата в президенты. Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур.

"Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются", - отметили в ЦИК.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрированы семь групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко, депутата парламента, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, бывшего пресс-секретаря МВД, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольги Чемодановой, экс-депутата парламента Анны Канопацкой (была кандидатом в президенты на выборах 2020 г.), председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова и первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Сергея Сыранкова.

Сбор подписей продлится по 6 декабря. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 22 по 31 декабря. Досрочное голосование на выборах назначено на 21-25 января.

Белоруссия Александр Лукашенко Сергей Сыранков Олег Гайдукевич Ольга Чемоданова Александр Хижняк Анна Канопацкая
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