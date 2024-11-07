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Шведский ЦБ впервые за десятилетие снизил ставку сразу на 50 б.п. до 2,75%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в четверг снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,75% годовых с 3,25%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Уменьшение ставки сразу на 50 б.п. произошло впервые за десятилетие.

В мае 2024 года ЦБ опустил ставку впервые за восемь лет, а всего с начала текущего года он провел четыре понижения в ответ на замедление темпов роста потребительских цен и ослабление экономической активности.

Riksbank планирует уменьшить ставку по итогам последнего в этом году заседания, которой пройдет 19 декабря, в случае сохранения текущей траектории инфляции и состояния экономики. Также он подтвердил свое намерение продолжить смягчение денежно-кредитной политики в первом полугодии 2025 года.

"Для дальнейшей поддержки экономической активности учетную ставку необходимо снижать несколько быстрее, чем прогнозировалось в сентябре, - говорится в сообщении ЦБ. - Само по себе важно, чтобы экономическая активность укреплялась, но это также необходимое условие для стабилизации инфляции вблизи целевого показателя (в 2% - ИФ)".

Также Riksbank сообщил, что продолжит продавать государственные облигации, накопленные во время пандемии COVID-19 и предшествующего периода низкой инфляции, пока его активы не сократятся до 20 млрд шведских крон ($1,8 млрд) по сравнению с нынешними 170 млрд крон. Продажи должны завершиться к концу 2025 года.

Швеция
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