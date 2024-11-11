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Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу

Уолл-стрит закрылась в плюсе в пятницу
Фото: Wang Fan/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний.

Днем ранее ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Акции Rivian подорожали на 5,4% по итогам торгов. Производитель электромобилей в третьем квартале сократил чистый убыток на 20% и подтвердил годовой прогноз.

Бумаги Bank of America Corp. прибавили в цене 0,8%. Citi Research повысила рекомендацию для них до "покупать" с "нейтральной".

Котировки акций Expedia Group выросли на 3,8%. Туристический онлайн-холдинг в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, а также повысил годовой прогноз бронирования.

Рыночная стоимость платформы цифровых платежей Toast подскочила на 14,7% после того, как компания отчиталась о квартальной выручке выше ожиданий.

Капитализация Affirm Holdings понизилась на 4,7%, хотя владелец сервиса онлайн-покупок в рассрочку в первом финансовом квартале нарастил GMV на 35% - до $7,6 млрд против консенсуса FactSet на уровне $7,3 млрд. Выручка взлетела на 41% и также превзошла прогноз.

Акции Airbnb Inc. подешевели на 8,7%. Сервис бронирования жилья в третьем квартале сократил чистую прибыль на 69%.

Цена бумаг Pinterest Inc. упала на 14%. Владелец популярного интернет-сервиса визуальных закладок в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 4,6 раза, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Инвесткомпания миллиардера Карла Айкана Icahn Enterprises потеряла 6,1% рыночной стоимости на новостях о сокращении дивидендов вдвое - до 50 центов на акцию.

Котировки акций производителя напитков Monster Beverage снизились на 1,1%. Чистая прибыль компании в третьем квартале сократилась до $370,9 млн с $452,7 млн, причем скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий рынка.

Медиахолдинг Paramount Global снизил выручку в июле-сентябре на 6%, не оправдав прогнозы. Его капитализация уменьшилась на 4%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,59% и составил 43988,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 5995,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,09% и составил 19286,78 пункта.

В ходе сессии Dow поднимался выше 44000 пунктов, S&P 500 - выше 6000 пунктов. В обоих случаях это произошло впервые.

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