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Китайская ракета вывела на орбиту 15 спутников

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Китайская легкая коммерческая ракета "Лицзянь-1 Y5" (Kinetica-1) в понедельник успешно вывела на орбиту 15 спутников, сообщила компания-разработчик носителя CAS Space Академии наук КНР.

Научно-исследовательские спутники были выведены на запланированные орбиты. Среди них был также оманский спутник дистанционного зондирования Земли.

"Лицзянь-1" - четырехступенчатая твердотопливная ракета высотой 30 метров, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до двух тонн полезной нагрузки.

Китай CAS CAS Space
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