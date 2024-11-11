Китайская ракета вывела на орбиту 15 спутников

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Китайская легкая коммерческая ракета "Лицзянь-1 Y5" (Kinetica-1) в понедельник успешно вывела на орбиту 15 спутников, сообщила компания-разработчик носителя CAS Space Академии наук КНР.

Научно-исследовательские спутники были выведены на запланированные орбиты. Среди них был также оманский спутник дистанционного зондирования Земли.