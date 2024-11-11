База противоракетной обороны НАТО в Польше откроется 13 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - База противоракетной обороны (ПРО) НАТО в польском Редзиково будет официально открыта 13 ноября, заявил телеканалу Polsat News глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера.

"Кажется, День независимости - подходящее время, чтобы об этом поговорить. Сегодня президент прямиком с государственных торжеств отправляется в Азербайджан, но на обратном пути приземлится в Гданьске, откуда отправится непосредственно на официальную церемонию открытия базы противоракетной обороны Aegis в Редзиково. На этой неделе, это будет среда", - сказал Севьера.

В мероприятии также примут участие вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и представители НАТО.

База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США ранее заявляли, что, несмотря на расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне сообщили, что эта база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В июле министр обороны Польши сообщил, что база в Редзиково, являющаяся базой противоракетной обороны США, переходит в подчинение Североатлантического альянса и "становится не только американской системой, но и системой НАТО".

На базе ПРО в Редзиково в 165 км от границы России размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS). Это второй такой объект в Европе, с 2016 года в районе населенного пункта Девеселу в Румынии действует первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.