Поиск

База противоракетной обороны НАТО в Польше откроется 13 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - База противоракетной обороны (ПРО) НАТО в польском Редзиково будет официально открыта 13 ноября, заявил телеканалу Polsat News глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера.

"Кажется, День независимости - подходящее время, чтобы об этом поговорить. Сегодня президент прямиком с государственных торжеств отправляется в Азербайджан, но на обратном пути приземлится в Гданьске, откуда отправится непосредственно на официальную церемонию открытия базы противоракетной обороны Aegis в Редзиково. На этой неделе, это будет среда", - сказал Севьера.

В мероприятии также примут участие вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и представители НАТО.

База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США ранее заявляли, что, несмотря на расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне сообщили, что эта база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В июле министр обороны Польши сообщил, что база в Редзиково, являющаяся базой противоракетной обороны США, переходит в подчинение Североатлантического альянса и "становится не только американской системой, но и системой НАТО".

На базе ПРО в Редзиково в 165 км от границы России размещены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (всего 24 ракеты), радар SPY-1D(V) и система управления огнем (FCS). Это второй такой объект в Европе, с 2016 года в районе населенного пункта Девеселу в Румынии действует первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

НАТО Гданьск Редзиково Польша Яцек Севьера Владислав Косиняк-Камыш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

В Париже усилят меры безопасности на время матча между Францией и Израилем

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });