Турция призвала США пересмотреть поддержку курдских сил в Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Анкара настаивает, чтобы США изменили свою позицию в отношении курдских сил в Сирии, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы постоянно напоминаем нашим американским коллегам, что им надо прекратить сотрудничество с этими террористическими организациями в Сирии", - приводят его слова западные СМИ.

"Наши контакты по этому вопросу стали чаще. Мы видим, что США тоже настроены на более частые консультации и переговоры", - добавил он.

С 2016 года Турция провела уже три военные операции против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Эти формирования, которые Анкара считает террористическими, были союзниками США во время операций против группировки ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) на сирийской территории. Они контролируют территории на северо-востоке Сирии, Дамаск их автономии не признает.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности новой турецкой операции на севере Сирии для создания приграничных зон безопасности. Вместе с тем в пятницу Эрдоган говорил, что обсудит с избранным президентом США Дональдом Трампом вероятный вывод американских войск из Сирии.

Кроме того, за последние месяцы Эрдоган предпринимал шаги по налаживанию отношений с президентом Сирии Башаром Асадом. Однако, по заявлениям турецкой стороны, Сирия оставила эту инициативу без должного ответа. Асад в свою очередь напоминал, что Дамаск хочет вывода с сирийских территорий турецких войск.