США атаковали в Сирии девять связанных с проиранскими группировками объектов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удары по девяти объектам, связанным с проиранскими группировками в Сирии, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

В заявлении подчеркивается, что атака была "ответом на несколько нападений на американский персонал в Сирии за последние 24 часа".

"Эти удары снизят способность поддерживаемых Ираном группировок планировать и осуществлять будущие атаки на силы США и коалиции ", - добавили в CENTCOM.