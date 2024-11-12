ЕС вложит 32 млн евро в восстановление трансграничной ж/д линии в Молдавии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз инвестирует 32 млн евро в реконструкцию участка железной дороги в Молдавии длиной 375 км, идущей по маршруту железнодорожного коридора "Север-Юг", сообщило во вторник представительство ЕС в Кишиневе.

Для реализации проекта "Железная дорога Молдавии" (CFM) подписала контракт с компаниями Obermeyer Hellas (Греция) и DB Engineering & Consulting (Германия), которые выиграли тендер и будут предоставлять вспомогательные услуги по надзору за восстановительными работами, способствуя интеграции Молдавии в европейские транспортные сети.

Проект является частью инициативы ЕС "Коридоры солидарности" и направлен на увеличение экспорта, импорта и транзита товаров между Румынией, Украиной и Молдавией.

Ранее для его реализации парламент Молдавии ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 23 млн евро, соглашение о финансировании с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 41,2 млн евро и поправку к кредитному соглашению с ЕБРР на 18,2 млн евро.

"Железная дорога Молдавии" в октябре сообщала о реализации проекта по модернизации сети железных дорог на 150 млн евро за счет средств ЕБРР, ЕИБ и ЕС.