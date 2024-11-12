Поиск

ЕС вложит 32 млн евро в восстановление трансграничной ж/д линии в Молдавии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз инвестирует 32 млн евро в реконструкцию участка железной дороги в Молдавии длиной 375 км, идущей по маршруту железнодорожного коридора "Север-Юг", сообщило во вторник представительство ЕС в Кишиневе.

Для реализации проекта "Железная дорога Молдавии" (CFM) подписала контракт с компаниями Obermeyer Hellas (Греция) и DB Engineering & Consulting (Германия), которые выиграли тендер и будут предоставлять вспомогательные услуги по надзору за восстановительными работами, способствуя интеграции Молдавии в европейские транспортные сети.

Проект является частью инициативы ЕС "Коридоры солидарности" и направлен на увеличение экспорта, импорта и транзита товаров между Румынией, Украиной и Молдавией.

Ранее для его реализации парламент Молдавии ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 23 млн евро, соглашение о финансировании с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 41,2 млн евро и поправку к кредитному соглашению с ЕБРР на 18,2 млн евро.

"Железная дорога Молдавии" в октябре сообщала о реализации проекта по модернизации сети железных дорог на 150 млн евро за счет средств ЕБРР, ЕИБ и ЕС.

Молдавия ЕС Евросоюз Obermeyer Hellas DB Engineering & Consulting
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Оказавшийся в центре скандала архиепископ Кентерберийский покидает пост

Аэропорт имени Бен-Гуриона приостановил рейсы из-за воздушной тревоги

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

Оппозиция разблокировала мосты на въезды в Сухум и прекратила протесты

В Абхазии освободили четверых из пяти задержанных оппозиционеров

Brent подорожала до $72,5 за баррель

Польские военные заявили, что не будут сбивать российские дроны над Украиной

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });