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Блинкен обсудит в Брюсселе с коллегами из стран НАТО и ЕС поддержку Украины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется во вторник в Брюссель, где проведет встречи с главами МИД стран-членов ЕС и НАТО, чтобы обсудить поддержку Украины, сообщили во вторник в госдепе.

"Блинкен отправится в Брюссель на встречи с коллегами из стран НАТО и ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины", - приводят американские СМИ выдержки из сообщения госдепа.

Отмечается, что госсекретарь США пробудет в Брюсселе до 13 ноября включительно.

Согласно сообщению госдепа, затем Блинкен отправится в Перу и Бразилию, где пройдут саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммит "группы двадцати".

США Энтони Блинкен НАТО ЕС Украина
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