General Motors в 2025 году запустит в продажу "маленький Escalade" с электроприводом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американская General Motors в следующем году начнет продажи нового полностью электрического трехрядного представительского внедорожника Cadillac Vistiq, который она называет "маленьким Escalade", сообщает CNBC.

Его стоимость в базовой комплектации составит $78,79 тыс. Для сравнения: новые электрические Escalade IQ будут стоить около $130 тыс.

Запас хода Cadillac Vistiq составит порядка 300 миль (483 км), мощность двигателя - 615 лошадиных сил.