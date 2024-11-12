Два претендента на участие в выборах президента Белоруссии решили сойти с дистанции

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Два из семи претендентов на президентское кресло в Белоруссии во вторник заявили о выходе из избирательной кампании.

"О своем решении прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента Беларуси заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова", - сообщил белорусский Первый информационный канал.

Также о сходе с дистанции сообщил председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков.

Оба претендента заявили, что прислушались к запросу общества на консолидацию вокруг действующего президента.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Центризбиркомом были зарегистрированы семь групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Это группы в поддержку Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александра Хижняка (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Ольги Чемодановой (экс пресс-секретарь МВД, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома), Анны Канопацкой (экс-депутат парламента, была кандидатом в президенты на выборах 2020 г), Сергея Бобрикова (председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров), Сергея Сыранкова (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов пройдет по 6 декабря. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 22 по 31 декабря. Досрочное голосование на выборах назначено на 21-25 января.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.