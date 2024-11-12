Власти Абхазии намерены упразднить кабинет министров и должность премьера

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии парламентский комитет по государственно-правовой политике рассмотрел проект конституционного закона о поправке к Конституции республики "О законодательной и исполнительной власти".

В документе, подготовленном на основе предложений комиссии по конституционной реформе, предлагаются поправки, связанные с вопросами взаимоотношений исполнительной и законодательной власти и перераспределением полномочий между ними, сообщает пресс-служба президента республики.

Проект закона предусматривает упразднение Кабинета министров - коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение Кабинета министров повлечет за собой и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров.

Предлагается дополнить Конституцию нормами, устанавливающими порядок назначения министров по согласованию с парламентом Абхазии. По ныне действующему законодательству премьер-министра, его заместителей и министров назначает своим указом президент республики.

В рамках законопроекта, за президентом устанавливается право на роспуск парламента и назначение новых парламентских выборов, если после трехкратного отклонения парламентом представленных кандидатур министров более одной трети должностей министров остаются вакантными. В настоящее время президент республики не наделен правом роспуска парламента.

В связи с этим законопроект определяет порядок назначения даты выборов в парламент.

За президентом закрепляются полномочия по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти Абхазии.

Предлагается определить полномочия вице-президента отдельным законом.

По итогам обсуждения законопроекта члены комитета приняли решение вынести данный вопрос на очередное заседание сессии Народного Собрания для принятия в первом чтении.