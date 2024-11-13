Мишустин посетит Азербайджан

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщила пресс-служба правительства.

"В рамках российско-азербайджанских переговоров планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание также будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, включая судостроение и транспортное машиностроение, в сельском хозяйстве и фармацевтике", - говорится в сообщении.

Как сообщили в аппарате правительства РФ, Мишустин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведет переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Предусматривается также выступление российского премьера на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как отметили в аппарате кабмина, особое внимание в ходе визита в Азербайджан "будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан 18-19 августа 2024 г".

В числе наиболее актуальных вопросов - рост двустороннего товарооборота и развитие практической кооперации России и Азербайджана, реализация положений подписанной в январе 2024 г. в Баку "дорожной карты" по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере, транспорте и логистике, включая совместную работу по реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", отметили в аппарате правительства.

Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В стране работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетическом, машиностроительном, фармацевтическом, агропромышленном, транспортном и других секторах.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется обсудить участие в совместных памятных мероприятиях, а также двусторонние усилия по противодействию героизации нацизма, сохранению исторической памяти для молодых поколений и проведению совместной мемориальной работы, сообщили в аппарате российского правительства.