Совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии начинаются в среду в районе Корейского полуострова

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начинают в среду трехсторонние военные учения, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Как говорится в сообщении, учения пройдут "в рамках продолжающихся усилий по укреплению сотрудничества в области безопасности против Северной Кореи на фоне ее углубления отношений с Россией".

"Три страны решительно осудили провокационные действия Северной Кореи, включая испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которые угрожают миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом, - говорится в сообщении ОКНШ. - Учения отражают стремление сдерживать подобные угрозы и реагировать на них".

ОКНШ уточнил, что трехдневные учения пройдут в международных водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо. В них примут участие военные корабли и самолеты трех сторон, включая авианосец ВМС США USS George Washington, южнокорейский и японский эсминцы Seoae Ryu Seong-ryong и Haguro. Они будут отрабатывать меры противовоздушной обороны, в том числе оборону от баллистических ракет, противолодочной оборону, перехвата на море и оборонительной кибернетической подготовки.

В августе прошлого года президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи в Кэмп-Дэвиде договорились о проведении на регулярной основе ежегодных трехсторонних учений.