Более 40 тыс. абонентов остались без света в Запорожье после атаки дрона ВСУ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - После атаки украинских дронов на поселок Михайловка в Запорожской области без электричества осталось более 40 тыс. абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Дроны атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов", - написал глава региона в телеграм-канале.

По информации главы региона, проводятся работы по переподключению других линий электропередач.