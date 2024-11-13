Раскрывший секретные сведения Пентагона военный получил 15 лет лишения свободы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд в США приговорил бывшего военнослужащего Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных данных Пентагона, к 15 годам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

По данным агентства, приговор Тейшейре вынес окружной суд США в округе Массачусетс. Прокуратура округа Массачусетс просила дать обвиняемому максимальный срок заключения - 17 лет.

Ранее сообщалось, что Тейшейра был арестован ФБР в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс) в апреле 2023 года и находится под федеральным арестом с середины мая 2023 года. Он признал себя виновным в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне, в соответствии с законом о шпионаже.

После ареста Тейшейры стало известно, что он выложил секретные документы Пентагона, в которых отражается политика США от Украины до Ближнего Востока и Китая, в социальные сети.

По информации источников Associated Press, Тейшейра специализировался на работе с разведданными и управлял чатом, в котором были опубликованы секретные документы.